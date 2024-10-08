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رياضة

الخطيب ومرتجي يشاركان في حفل استقبال الجمعية العمومية للأندية الأوروبية

الخطيب وخالد مرتجي
الخطيب وخالد مرتجي

شارك  محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وخالد مرتجي أمين الصندوق، في حفل التعارف الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة اليونانية أثينا، وذلك قبل المشاركة غدًا الأربعاء في اجتماع الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية التي تجرى خلال الفترة من 8 - 10 أكتوبر الجاري.

وكان ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية، قد وجه الدعوة للكابتن محمود الخطيب عقب تتويج النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وتأهله للمشاركة في بطولة العالم للأندية بنظامها الجديد، والمقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية في يونيو القادم.

ويشارك في الجمعية العمومية مالكو الأندية الأوروبية وكبار الرؤساء التنفيذيين، والعديد من الأطراف المعنية لمناقشة أهم التحديات التي تواجه كرة القدم لصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

 

وكان محمود الخطيب وخالد مرتجي غادرا، اليوم الثلاثاء إلى اليونان، لحضور فعاليات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين لرابطة الأندية الأوروبية.

 وعلي صعيد أخر تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

 

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