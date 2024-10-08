الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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رياضة

الكاف يوقع عقوبة علي الأهلي بسبب الجماهير، تعرف على التفاصيل

الأهلي
الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بصدد توقيع عقوبة مالية علي  الأهلي، بسبب ما بدر من جماهير الفريق خلال مباراة أمام فريق مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الماضي.

وقال المصدر إن كاف أبلغ الأهلي بتوقيع عقوبة مالية قدرها 30 ألف دولار لما  بدر من جمهور القلعة الحمراء ، بسبب استخدام الليزر أثناء المباراة أمام مازيمبي، وهو ما يصنف تحت بند السلوك غير الرياضي.


وأضاف: “وفقا لما ذكرة الكاف أن العقوبة تتضمن أيضا تغريم الأهلي بسبب وجود مخالفات تسويقية في نهائي البطولة ذاتها في لقاء الإياب أمام الترجي”.

 

مجموعة الأهلي

وضمت مجموعة الأهلي المجموعة الثالثة C كل من: (ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي - شباب بلوزداد الجزائري - الأهلي المصري).

 

مواعيد مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024/2025

الأهلي ضد ستاد ابيدجان الأولى 26- 27 نوفمبر 2024  


أورلاندو بيراتس ضد الأهلي الثانية 6-8 ديسمبر 2024  


الأهلي ضد شباب بلوزداد الثالثة 13-15 ديسمبر 2024  


شباب بلوزداد ضد الأهلي الرابعة 3-5 يناير 2025  


ستاد أبيدجان ضد الأهلي الخامسة 10-12 يناير 2025  


الأهلي ضد أورلاندو بيراتس السادسة 17-19 يناير 2025

 

وأقيمت مساء أمس الأثنين مراسم  قرعة دوري أبطال افريقيا  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الاهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

مجموعات دوري أبطال إفريقيا

المجموعة الأولى A ( مولودية الجزائري - الهلال السوداني -يانج أفريكانز التنزاني- تي بي مازيمبي الكونغولي

المجموعة الثانية B (مانيما يونوين الكونغولي - الجيش الملكي المغربي-الرجاء المغربي- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

 

 

المجموعة الثالثة C ( ستاد أبيدجان الإيفواري - أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي-شباب بلوزداد الجزائري-الأهلي المصري

 

المجموعة الرابعة D ( دجوليبا المالي -ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي-بيراميدز المصري-الترجي التونسي)

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

أون تايم سبورتس تعلن خبرا سارا بشأن مباراة الأهلي والعين

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