ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت تصل لـ5 آلاف جنيه بالطن.. الشعبة تؤكد ارتفاع سعر العبوات.. ومطالب للحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير.. وهذه أحدث الأسعار
أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار الزيت سواء الخام أو العبوات ارتفاعات في الأسواق، فما هي أسباب ارتفاع أسعار الزيت وأحدث أسعاره؟
10% ارتفاعًا في أسعار زيت الصويا في محال الجملة
قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن أسعار زيت الصويا ارتفعت بالسوق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن جملة إلى 57 ألف جنيه، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد.
13.5% زيادة في سعر عبوة الزيت بالأسواق
وأضاف أن أسعار الزيت ارتفعت في أسواق التجزئة خلال الأسبوع الجاري؛ زيادة بلغت نحو 13.5%، لترتفع سعر عبوة الزيت وزن 850 مل من 60 إلى 68 جنيها.
مطالبة الحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع
وطالب «المنوفي» الحكومة بتشديد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية؛ وخاصة للسلع الاستراتيجية، بهدف إعادة الانضباط للأسواق.
زيادة سعر زيوت الطعام عالميًا ليس له أي أساس من الصحة
وأشار إلى أنه لا يوجد مبررات لزيادة الأسعار، خاصة مع ثبات سعر صرف الدولار، وأن ما يثار بشأن زيادة سعر زيوت الطعام عالميًا ليس له أي أساس من الصحة.
لا يجب تطبيق الزيادات في الأسعار عالميًا على المخزون
وشدد «المنوفي» على أن حدوث زيادة عالمية في أسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدى المستوردين والمنتجين، الذي تم استيراده قبل الزيادة، لأنه في المقابل مع انخفاض سعر سلعة عالميا لا يقوممون بتخفيضها محليا، بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع.
ضرورة التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية
وتابع: لذلك أطالب بضرورة التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقا للعدالة.
مخزون كبير من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين
وأوضح أن هناك مخزونا كبيرا من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر مقبلة.
أسعار الزيت الخام في الأسواق
وفي نفس السياق تستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام والعبوات في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:
أسعار زيت الصويا في الأسواق
- بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 52 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 53 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 57 ألف جنيه.
أسعار الزيت المكرر في الأسواق
- بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 58 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.
- بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 58 ألف جنيه.
أسعار لتر الزيت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
وعن أسعار لتر الزيت في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ فجاءت كالأتي:
جنيهان ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق
ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو جنيهين في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 78.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 55 إلى 100 جنيه للتر.
3 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت
وارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو 3 جنيهات في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 82 جنيهًا، وتراواحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 60 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.
5 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق
وارتفع سعر زيت الذرة بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 92.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.
1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق
وارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة كريستال نحو 94.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة كريستال من 60 إلى 115 جنيهًا للتر.
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