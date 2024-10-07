المواد الغذائية: مخزون زيت الطعام يكفي أكثر من 6 أشهر

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية ، إن سوق السلع الغذائية مستقر بشكل كبير، نتيجة استقرار وثبات سعر صرف الدولار في سوق الصرف المصرية، وهو ما يعنى عدم وجود مبررات لزيادة أسعار السلع، لافتا إلى أن ما يثار حول زيادة سعر زيوت الطعام عالميا ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدا أن التجار لا يفضلون زيادة سعر أي سلعة لأنها تؤدي إلي حدوث ركود في الطلب عليها وبالتالي تؤثر على ربح التاجر ودورة رأس المال، كما أن زيادة الأسعار تؤدي إلى تآكل رأس مال التاجر.

هناك مخزون كبير من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين

وأوضح المنوفي، أن هناك مخزونا كبيرا من زيت الطعام في المصانع ومخازن المستوردين، يكفي احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.

وأكد حازم المنوفي، أنه حدوث زيادة عالمية في أسعار أي سلعة لا يجب تطبيق هذه الزيادة علي المخزون لدى المستوردين والمنتجين قبل هذه الزيادة، لأنه في المقابل مع تراجع سعر سلعة عالميا لا يقوما بتخفيضها محليا بحجة أنهم قاموا باستيرادها بالسعر القديم قبل التراجع، مطالبا التعامل بمبدأ واحد مع تغيرات الأسعار العالمية تحقيقا للعدالة في التعامل مع متغيرات الأسعار.

أسعار زيت الصويا ارتفعت بالأسواق المحلية

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن أسعار زيت الصويا ارتفعت بالأسواق المحلية، خلال الأسبوع الجاري، بنسبة 10%، ليصل سعر الطن إلى 57 ألف جنيه (جملة)، مقابل 52 ألف جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بارتفاع 5 آلاف جنيه في الطن الواحد،كما زاد سعر التجزئة خلال الأسبوع الجاري من 60 إلى 68 جنيها للعبوة الـ850 مليجرام، بنسبة زيادة بلغت 13.5% تقريبا، مطالبا الحكومة بتشدد الرقابة على آليات التسعير من المنبع لعدم التأثير على الأسواق المحلية وخاصة للسلع الاستراتيجية، لإعادة الانضباط للأسواق.