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الخبراء الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

الروس يطورون طابعة
الروس يطورون طابعة ثلاثية الأبعاد بمواصفات مميزة

 أعلنت جامعة جنوب الأورال الروسية عن تطوير طابعة "3D" مميزة، تستخدم لصناعة المنتجات المعدنية.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة: "تمكن الخبراء في جامعتنا من تطوير طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على صنع منتجات من أسلاك اللحام باستخدام طريقة نمو القوس الكهربائي طبقة تلو الأخرى أو WAAM Wire Arc Additiv Manufacturing، وتستخدم في العديد من المنشآت الصناعية ومصانع الحدادة وبناء الآلات، لكن هذه الطريقة غير مستخدمة على نطاق واسع حتى الآن، لكن توجد نماذج أولية لطابعات شبيهة في بعض معاهد البحوث في بطرسبورغ وبيرم، ونحن أول مؤسسة في روسيا تطور طابعة صغيرة الحجم تعمل بهذه التقنية".

 

تطوير طابعة ثلاثية الأبعاد قادرة على صنع منتجات من أسلاك اللحام

وقالت الجامعة في بيانها إن جسم الطابعة الجديدة يأتي بأبعاد 50/50 سم، ومزود بجدران شفافة تمكن من رؤية الأجسام أثناء تصنيعها، ويتم التحكم بعملية صنع المنتجات فيها من خلال برمجيات "Cura".                             

وأشار الخبراء إلى أن الطابعة الجديدة ستقلل من تكلفة إنتاج المواد المعدنية بتنقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وستخفض من استهلاك المعادن وطاقة الإنتاج، كما سيكون بالإمكان استعمالها لإنتاج مكونات مختلفة، مثل مكابس محركات الاحتراق الداخلي للسيارات.

 

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