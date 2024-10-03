ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد
ذكرت تقارير إعلامية روسية، أن ميخائيل ميدفيديف المبرمج في جامعة جنوب الأورال الروسية، طور أول نموذج للتعلم الآلي في روسيا يسمح بتقييم مستوى مهارة لاعبي الهوكي على الجليد.
تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لتقييم مهارة لاعبي الهوكي على الجليد
وقال ميخائيل ميدفيديف: "إن الذكاء الاصطناعي يستطيع تقييم عشرات المؤشرات المختلفة بشكل موضوعي وعلى الفور تقريبا، مما يسهل على المدراء والمدربين تشكيل فريق هوكي".
وأضاف: "تم تطوير أول نظام في روسيا لتقييم أداء لاعبي الهوكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فهو يسمح بتقييم اللاعبين بشكل موضوعي، كما يحل مشكلة اختيار الرياضيين ذوي الصفات ونقاط القوة المناسبة للفريق. إن النظام بمقدوره تقييم مدى تأثير لاعب هوكي معين على أداء الفريق بشكل عام".
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