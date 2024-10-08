10 رسائل رئاسية حاسمة من مقر الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني وذلك في إطار متابعة الاستعدادات والتجهيزات القتالية للقوات المسلحة المصرية

ووجه الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- إرادة القتال لتحرير الأرض كانت في ذهن وقلب كل مصري

- نتمنى أن نتجاوز كل الظروف والمحن التى نمر بها قريبا

- السلام خيار استراتيجي للدولة المصرية

- موقفنا ثابت وعادل تجاه القضية الفلسطنية العادلة دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل

- رؤية القيادة السياسية في حرب 73 عبقرية

- مهمة القوات المسلحة الحفاظ على أراضي الدولة وحماية حدودها

- لا نملك أجندة خفية ضد أحد

- القضية الفلسطنية محورية في وجدان كل الشعوب

- نسعي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سرائح المحتجزين وإدخال المساعدات

- سقط خلال العدوان ألاف الشهداء ثلثهم من الأطفال والنساء وتدمير البنية الأساسية لقطاع غزة

كما وجه الرئيس السيسي في ختام المراسم الشكر للقوات المسلحة على وطنيتهم وجاهزيتهم وعقيديتهم الشريفة المخلصة لوطنهم

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