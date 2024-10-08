فوائد الكاكا، غنية بالألياف والمعادن وتعزز من الصحة العامة للجسم

فوائد الكاكا، الكاكا من الفاكهة الشهيرة التى تظهر فى فترة محددة وهى بداية شهر الخريف واختفى سريعا من الأسواق ولها عشاق كثيرون.

وفوائد الكاكا، عديدة لقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء دائما بتناولها.

أهمية تناول الكاكا

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاكا، التي تعرف أيضا بالخرما أو البرسيمون، هي فاكهة لذيذة تنحدر أصولها من آسيا، لكنها اليوم تزرع وتستهلك في العديد من دول العالم، وتعتبر الكاكا مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تعزز الصحة العامة وتمنح الجسم الحيوية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الكاكا

وأضافت استشارى التغذية العلاجية أن الكاكا غنية بالفيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين C، اللذان يلعبان دور هام في تعزيز صحة الجلد وتعزيز مناعة الجسم، وفيتامين A يعتبر أساسيًا لصحة العينين والحفاظ على الرؤية الجيدة، بينما فيتامين C يعزز من قدرة الجسم على مقاومة العدوى ويحسن امتصاص الحديد من الطعام، بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الكاكا على معادن مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم اللذان يساعدان في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم ودعم وظائف القلب.

فوائد الكاكا

فوائد الكاكا للصحة

وتابعت، أن من فوائد الكاكا للصحة الآتي:-

الكاكا تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، هذه المركبات تساعد في مكافحة الجذور الحرة التي تضر الخلايا وتسبب الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

تناول الكاكا بانتظام يمكن أن يساهم في حماية الجسم من هذه الأضرار وتحسين الصحة العامة.

بفضل محتواها العالي من الألياف الغذائية، تعتبر الكاكا مفيدة لصحة الجهاز الهضمي، والألياف تسهم في تعزيز حركة الأمعاء وتحسين الهضم، مما يساعد في الوقاية من مشاكل مثل الإمساك، وتناول الكاكا بانتظام يمكن أن يعزز الهضم الصحي ويقلل من احتمالية الإصابة بالتهابات الأمعاء أو مشاكل القولون.

تناول الكاكا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب، والكاكا تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وتحتوي على الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، كما أن البوتاسيوم الموجود في الكاكا يساعد في تنظيم ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الكاكا تحتوي على نسبة عالية من فيتامين A والكاروتينات، وهما مكونان يلعبان دور هام في الحفاظ على صحة العين، وتناول الكاكا يمكن أن يساعد في الوقاية من الأمراض المتعلقة بالعين مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، خاصة مع تقدم العمر.

من خلال احتوائها على فيتامين C وبعض المركبات النباتية المفيدة، تسهم الكاكا في تعزيز جهاز المناعة وتحفيز الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا، هذا يجعل الكاكا فاكهة مفيدة جدا خاصة في فصل الشتاء أو في فترات الانتقال الموسمي عندما تكون العدوى أكثر شيوعا.

كونها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، تعد الكاكا خيار جيد للأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن، والألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من الحاجة لتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.