فوائد اللب الأبيض، يحمى من أمراض القلب والسرطان

فوائد اللب الأبيض، اللب الأبيض من التسالى المصرية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة وعشاق كثيرون لمذاقه المميز.

وفوائد اللب الأبيض، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يستخرج من اليقطين، ويحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

أهمية تناول اللب الأبيض

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن اللب الأبيض، المعروف أيضا ببذور القرع أو اليقطين، هو من الأطعمة الصحية التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يحتوي اللب الأبيض على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة مثل البروتينات، الدهون الصحية، الفيتامينات، والمعادن، ويمكن استهلاكه كوجبة خفيفة، سواء كان محمصا أو غير محمص، وله فوائد صحية متعددة.

فوائد اللب الأبيض

فوائد اللب الأبيض للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد اللب الأبيض التى تدفعنا لتناوله:-

يحتوي اللب الأبيض على نسبة عالية من البروتينات، حيث إن 100 جرام من اللب تحتوي على حوالي 30 جرام من البروتين هذا يجعله خيار ممتاز للأشخاص الذين يحتاجون إلى زيادة استهلاكهم للبروتينات، خاصة النباتيين، كما يحتوي على الأحماض الدهنية الصحية مثل أوميجا 3 التي تساعد في دعم صحة القلب والأوعية الدموية.

اللب الأبيض يحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم، وهو معدن أساسي لدعم صحة القلب، والماغنيسيوم يساهم في تنظيم ضغط الدم ويحافظ على انتظام ضربات القلب، كما يساعد في منع ترسب الدهون في الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يحتوي اللب الأبيض على نسبة عالية من الزنك، وهو عنصر أساسي يدعم الجهاز المناعي ويساهم في مكافحة الالتهابات، الزنك أيضا ضروري لدعم صحة الجلد والشعر ويعزز التئام الجروح.

يحتوي اللب الأبيض على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين E والكاروتينويدات، والتي تساعد في حماية الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، هذه الجذور الحرة قد تسبب أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب، ولذلك فإن تناول اللب الأبيض يمكن أن يساهم في الوقاية من هذه الأمراض.

تناول اللب الأبيض يمكن أن يكون مفيد لصحة البروستاتا، حيث يحتوي اللب على مركبات تقلل من تضخم البروستاتا وتحسن من صحة الجهاز البولي لدى الرجال، خاصة مع التقدم في العمر.

اللب الأبيض يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يعززان الاسترخاء والنوم الجيد. لذا، فإن تناول كمية صغيرة من اللب الأبيض قبل النوم قد يساعد في تحسين جودة النوم.

بفضل احتوائه على الماغنيسيوم والفسفور، يساهم اللب الأبيض في تعزيز صحة العظام، فالماغنيسيوم يساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم مما يعزز من قوة وكثافة العظام.