ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.



واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).



وقدرت أفعال الغسل بـ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.