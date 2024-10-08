الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسـل 40 مليون جنيه 

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، من عنصرين إجراميين  لقيامهما بغسـل 40 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
 

سقوط إمبراطور المخدرات بالتجمع الخامس

ضبط دجال لترويج أعمال السحر والشعوذة فى كفر الشيخ

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة  الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).


وقدرت أفعال الغسل بـ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة ترويج المواد المخدرة تجارة المخدرات المواد المخدرة قطاع مكافحة المخدرات غسل 40 مليون

مواد متعلقة

سقوط إمبراطور المخدرات بالتجمع الخامس

ضبط دجال لترويج أعمال السحر والشعوذة فى كفر الشيخ

ضبط 8 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 23 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي

تحرير 1487 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 53 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، احذر، زحام مروري خانق بهذه الشوارع والكباري بالقاهرة والجيزة

تحرير 297 مخالفة لمحال تجارية بسبب عدم ترشيد استهلاك الكهرباء بالمحافظات

الأكثر قراءة

الأهلي يُنهي تجربة بيرسي تاو ويرفض تجديد عقده

​هيئة الدواء تحذر من 9 عوامل خطر تسبب الإصابة بسرطان الثدي

رسوب 85 % من طلاب الفرقة الأولى بطب سوهاج، وعميد الكلية يرفض التعليق

كامل الوزير: انتهى عهد تسقيع الأراضي

وصول كسارات تحويل مخلفات الهدم إلى إنترلوك وبلدورات بميناء سفاجا (صور)

"تضم القبور عظامهم قبل أن يدنس شبر واحد من أرض مصر"، رسالة تحذير قوية من اللواء ياسر وهبة

نعيم قاسم يكشف قدرات حزب الله ويتحدث عن انتخاب الأمين العام الجديد

10 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

منوعات

المزيد

الأرض على موعد مع 7 كسوفات كلية للشمس على مدار العقد المقبل

روسيا تطور ذراعا اصطناعية لاستعادة حركة اليد بعد الإصابة بالسكتات الدماغية

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 8-10-2024 بالبورصات العالمية

الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات، ننشر أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 8-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام حسام حسن مع منتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف خانت امرأت نوح وامرأت لوط أنبياء الله؟ وكيف كانت نهايتهما؟

أمين «البحوث الإسلامية»: الفتوى لها مكانة عظيمة في بناء إنسان قادر على التناغم مع الحياة

ابنتا شعيب، هل هما ابنتا نبي؟ وما هو اسم زوجة موسى؟

المزيد
الجريدة الرسمية