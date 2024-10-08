سقوط إمبراطور المخدرات بالتجمع الخامس

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى ضبط عنصر إجرامى لقيامه بإعادة تصنيع وتدوير مخدر "البودر" وترويجه وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليون جنيه تقريبًا.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الاول بالقاهرة) بإعادة تصنيع وتدوير مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا للترويج لنشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1,250 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية لمخدر الكوكايين - عدد من الأقراص المخدرة - المواد والمعدات المستخدمة فى التصنيع - 2 سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ (4 مليون جنيه تقريبًا)،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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