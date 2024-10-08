ضبط دجال لترويج أعمال السحر والشعوذة فى كفر الشيخ

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر موقع "فيس بوك" بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعاء قدرته على مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول، "تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.