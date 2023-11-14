فوائد اللب الأبيض، تعزيز صحة القلب والحماية من السرطان

فوائد اللب الأبيض، أو بذور القرع، للصحة عديدة، بشكل قد لا يتخيله البعض، وترجع فوائد اللب الأبيض إلى ما يحتوي عليه من مغذيات طبيعية من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، فهو مصدر غني بالعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك: البروتين، والألياف، والدهون الصحية، ومضادات الأكسدة



فوائد اللب الأبيض

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، ان فوائد اللب الأبيض تتعدد، ومن أهمها ما يلي:

تعزيز صحة القلب: يحتوي اللب الأبيض على المغنيسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم وصحة القلب. كما أنه يحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

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تقليل خطر الإصابة بالسرطان: يحتوي اللب الأبيض على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، مما قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

تحسين صحة العظام: يحتوي اللب الأبيض على الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لصحة العظام.

تحسين عملية الهضم: يحتوي اللب الأبيض على الألياف، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH): يحتوي اللب الأبيض على السيلينيوم، وهو معدن قد يساعد على تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد.



فوائد الفول السوداني

الفول السوداني

للفول السوداني العديد من الفوائد الصحية، والتي تشمل ما يلي:

تحسين صحة القلب:

يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما يحتوي الفول السوداني على مركبات أخرى، مثل النترات العضوية، التي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب من التلف.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2:

يساعد الفول السوداني على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. كما يحتوي الفول السوداني على الألياف، والتي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام:

يحتوي الفول السوداني على كميات عالية من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، مثل الكالسيوم، والمغنيسيوم، والفوسفور. كما يحتوي الفول السوداني على فيتامين ك، الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم في العظام.

تحسين صحة الدماغ:

يحتوي الفول السوداني على كميات عالية من فيتامين هـ، الذي يلعب دورًا مهمًا في حماية خلايا الدماغ من التلف. كما يحتوي الفول السوداني على أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على تحسين وظائف الدماغ، مثل الذاكرة والتعلم.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي الفول السوداني على كميات عالية من الألياف، والتي تساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كما يحتوي الفول السوداني على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على توازن البكتيريا في الأمعاء.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي الفول السوداني أيضًا على كميات عالية من البروتين، والفيتامينات والمعادن الأخرى، مثل فيتامين ب 6، والريبوفلافين، والمغنيسيوم، والمنجنيز.