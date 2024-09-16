فوائد اللب الأبيض، لتقوية الجهاز المناعي وتهدئة المعدة

فوائد اللب الأبيض، للصحة عديدة، وهو المعروف أيضًا ببذور القرع أو اليقطين، هو نوع من البذور الصالحة للأكل والتي يتم الحصول عليها من ثمرة القرع.

يعتبر اللب الأبيض واحدًا من الأطعمة الصحية التي توفر مجموعة متنوعة من الفوائد الغذائية والصحية، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة صحية، وهو معروف بمحتواه العالي من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات، الألياف، المعادن، والفيتامينات.



أهم فوائد اللب الابيض للصحة



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد اللب الأبيض هو لصحة الجسم متعددة، فإنه يمكن أن يساهم في تعزيز صحة القلب، العظام، والجهاز الهضمي، إلى جانب تحسين النوم والمزاج.

اللب الأبيض

وتستعرض الدكتورة مروة في السطور التالية أهم فوائد اللب الأبيض.

مصدر غني بالبروتينات:

اللب الأبيض يحتوي على نسبة عالية من البروتينات النباتية، مما يجعله خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو الذين يرغبون في زيادة كمية البروتينات في نظامهم الغذائي بشكل عام. البروتينات مهمة لبناء العضلات، تعزيز صحة الأنسجة، وتحسين الأداء الرياضي.



دعم صحة القلب:

يعتبر اللب الأبيض مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم والزنك، وهما عنصران مهمان لصحة القلب. المغنيسيوم يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على ضربات قلب منتظمة. كما أن الزنك يلعب دورًا هامًا في تعزيز جهاز المناعة وتنظيم وظيفة الإنزيمات. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي اللب الأبيض على أحماض دهنية غير مشبعة مثل الأوميغا-3، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



تحسين جودة النوم:

اللب الأبيض يحتوي على مركب يسمى التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يؤثر على المزاج ودورة النوم. السيروتونين يتحول في الجسم إلى الميلاتونين، وهو هرمون يعزز النوم الصحي. لذلك، تناول اللب الأبيض بانتظام قد يساعد في تحسين جودة النوم وخاصة للأشخاص الذين يعانون من الأرق أو اضطرابات النوم.

دعم صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي اللب الأبيض على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد في تعزيز حركة الأمعاء وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك. بالإضافة إلى ذلك، تعزز الألياف نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين عملية الهضم وتقوية الجهاز المناعي.

مضادات الأكسدة:

اللب الأبيض غني بمضادات الأكسدة مثل فيتامين E والزنك، وهما مركبان يساعدان في حماية الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة. هذا النشاط المضاد للأكسدة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب. كما أن مضادات الأكسدة تساهم في تحسين صحة البشرة والشعر وتأخير ظهور علامات الشيخوخة.

تعزيز صحة العظام:

يحتوي اللب الأبيض على نسبة جيدة من الكالسيوم، الزنك، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة العظام. المغنيسيوم يساعد في تحسين كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن الزنك يلعب دورًا في تجديد الخلايا وتعزيز النمو الصحي للأنسجة.

دعم صحة البروستاتا:

اللب الأبيض يُعتبر مفيدًا للرجال، حيث يحتوي على مستويات عالية من الزنك الذي يرتبط بصحة البروستاتا. بعض الدراسات أشارت إلى أن تناول اللب الأبيض بانتظام يمكن أن يقلل من خطر تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، وهي حالة تؤثر على الكثير من الرجال مع التقدم في العمر.

تعزيز صحة الجهاز المناعي:

محتوى اللب الأبيض من الزنك يجعل له تأثيرًا إيجابيًا على الجهاز المناعي. الزنك يعزز قدرة الجسم على مقاومة الأمراض، ويساهم في تعزيز الاستجابة المناعية ضد الفيروسات والبكتيريا. تناول كميات كافية من الزنك مهم للغاية للحفاظ على صحة الجهاز المناعي وتحسين القدرة على الشفاء من الإصابات والالتهابات.

التحكم في الوزن:

نظرًا لأن اللب الأبيض غني بالبروتينات والألياف، فإنه يعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يساعد في التحكم في الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام. الألياف تسهم في تحسين عملية الهضم وتقليل تراكم الدهون، مما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يسعون للتحكم في وزنهم أو فقدان الوزن.

دعم الصحة العقلية:

تناول اللب الأبيض يمكن أن يساعد في تحسين المزاج وتقليل مستويات التوتر والقلق. كما ذكرنا سابقًا، يحتوي اللب الأبيض على التربتوفان، الذي يعزز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا هامًا في تحسين الحالة المزاجية والحد من الاكتئاب. أيضًا، المغنيسيوم الموجود في اللب الأبيض يمكن أن يساهم في تهدئة الأعصاب وتحسين القدرة على الاسترخاء.