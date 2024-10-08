الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أول تعليق إيراني بشأن الانفجارات في مدينة أصفهان

إيران، فيتو
إيران، فيتو

نفت قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء الأنباء التي ترددت حول وقوع انفجارات في مدينة أصفهان.

ويأتي ذلك بعد تقارير تحدثت عن سماع دوي انفجارات في أجزاء من إيران، وبالتحديد في طهران وأصفهان.

ونفی المدیر العام لمنظمة المواني والملاحة البحریة بمحافظة هرمزجان الإيرانية حسین عباس‌ نجاد الأحد الماضي ما تم تداوله من صور تشیر إلی أن أرصفة موانئ هرمزجان أصبحت خالیة نتیجة لتهدیدات العدو بضرب البنیة التحتیة الإيرانية.

وتتزامن هذه الأنباء مع استعداد إسرائيل للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، وسط تكهنات بطبيعة وآلية الرد، حيث طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن تهاجم إسرائيل منشآت النفط الإيرانية فتلك نقطة ضعفها، رغم المعارضة الأمريكية لذلك.

ومن جهتها، أكدت مصادر عسكرية مطلعة لوكالة "تسنيم" الإيرانية إن وحدات التخطيط بالقوات المسلحة الإيرانية أعدت ما لا يقل عن 10 سيناريوهات مناسبة للرد على أي هجوم إسرائيلي محتمل.

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