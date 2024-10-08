هل تستطيع إسرائيل تدمير عقيدة حزب الله؟ خبير عسكري يرد

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ركزت في استهداف حزب الله اللبناني على نقطة المعدات، من خلال الاستعانة بالقوات الجوية لاستهداف وقصف منصات الصواريخ.

ميزة الفرد المقاتل في حزب الله

وشدد خلال حديثه بقناة «إكسترا نيوز»، على أن إسرائيل لا يمكن تدمير عقيدة عناصر حزب الله وهي رأس المثلث، مؤكدًا أن مقاتل حزب الله اللبناني يستخدم أرضه ويجهزها للقتال، وأن قوات حزب الله مميزة عن إسرائيل في الفرد المقاتل وايضًا القدرة بشكل أكبر على استخدام المعدات، مضيفًا: «7 أيام للفرقة 98 قوات خاصة بالجنوب اللبناني ولم تتمكن إحداث نجاحات.. ونقل اللواء الجولاني من غزة لجبهة الشمال ويعمل دائمًا في منطقة الجولان لكي يخلخل الدفاعات لحزب الله اللبناني».

حرب جنوب لبنان

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحارب في جنوب لبنان ولم يتمكنوا من الوصول إلا لـ500 متر، منوهًا بأن معدلات القتال في المناطق الجبلية نصف كيلو متر في الساعة، وكان من المفترض وصول قوات الجيش الإسرائيلي لأطول نقطة في النهر الليطاني ولكن المقاومة أوقفته ولم تستطيع تحقيق النجاحات.

الفرقة 91 الإسرائيلية

وتابع: «صعب يهاجم جيش الاحتلال بالفرقة 91 مع الفرقة 98 في الجنوب اللبناني.. لأن النطاق الجبلي ضيف جدًا وستكون الفرقة 91 لتدعيم العمليات العسكرية»، موضحًا أن الاستعانة بالفرقة 91 في الجنوب اللبناني ضعف إسرائيلي سواء في الاستخبارات أو القتال على الأرض.