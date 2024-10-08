الثلاثاء 08 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هل تستطيع إسرائيل تدمير عقيدة حزب الله؟ خبير عسكري يرد

مقاتلي حزب الله اللبناني،
مقاتلي حزب الله اللبناني، فيتو

قال اللواء أركان حرب الدكتور إبراهيم عثمان، الخبير الإستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ركزت في استهداف حزب الله اللبناني على نقطة المعدات، من خلال الاستعانة بالقوات الجوية لاستهداف وقصف منصات الصواريخ.

 

ميزة الفرد المقاتل في حزب الله

وشدد خلال حديثه بقناة «إكسترا نيوز»، على أن إسرائيل لا يمكن تدمير عقيدة عناصر حزب الله وهي رأس المثلث، مؤكدًا أن مقاتل حزب الله اللبناني يستخدم أرضه ويجهزها للقتال، وأن قوات حزب الله مميزة عن إسرائيل في الفرد المقاتل وايضًا القدرة بشكل أكبر على استخدام المعدات، مضيفًا: «7 أيام للفرقة 98 قوات خاصة بالجنوب اللبناني ولم تتمكن إحداث نجاحات.. ونقل اللواء الجولاني من غزة لجبهة الشمال ويعمل دائمًا في منطقة الجولان لكي يخلخل الدفاعات لحزب الله اللبناني».

 

حرب جنوب لبنان

وأوضح أن القوات الإسرائيلية تحارب في جنوب لبنان ولم يتمكنوا من الوصول إلا لـ500 متر، منوهًا بأن معدلات القتال في المناطق الجبلية نصف كيلو متر في الساعة، وكان من المفترض وصول قوات الجيش الإسرائيلي لأطول نقطة في النهر الليطاني ولكن المقاومة أوقفته ولم تستطيع تحقيق النجاحات.

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية من البحر ضد حزب الله

دعما لغزة ولبنان.. حزب الله يمطر شمال حيفا بـ وابل من الصواريخ

الفرقة 91 الإسرائيلية 

وتابع: «صعب يهاجم جيش الاحتلال بالفرقة 91 مع الفرقة 98 في الجنوب اللبناني.. لأن النطاق الجبلي ضيف جدًا وستكون الفرقة 91 لتدعيم العمليات العسكرية»، موضحًا أن الاستعانة بالفرقة 91 في الجنوب اللبناني ضعف إسرائيلي سواء في الاستخبارات أو القتال على الأرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل حزب الله عقيدة حزب الله القوات الاسرائيلية جنوب لبنان

مواد متعلقة

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية من البحر ضد حزب الله

دعما لغزة ولبنان.. حزب الله يمطر شمال حيفا بـ وابل من الصواريخ

حزب الله يقصف تجمعا لآليات وأفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

طاقمها من المصريين والسوريين، إصابة سفينة محملة بالذرة بصاروخ روسي بميناء بيفديني الأوكراني

القومي للاتصالات يعطي الضوء الأخضر للشركات لزيادة أسعار الخدمات (فيديو)

ريحة من الشيخ زايد إلى الحدائق، أسباب انتشار الدخان الخانق في 6 أكتوبر

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

نجم الزمالك يلمح إلى إمكانية انضمام قندوسي إلى الأبيض بعد أزمته مع الأهلي

بعد إحالة أوراقه للمفتي، الحكم على المتهم بقتل الطفلة جانيت بمدينة نصر خلال ساعات

محافظ الغربية يكرم 28 طالبا وطالبة لفوزهم ببطولة الجمهورية لشطرنج المدارس (صور)

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

منوعات

المزيد

بقوة مدمرة ويفوق "هيلين"، إعصار ميلتون يتجه إلى فلوريدا وأوامر إخلاء إلزامية

وفاة العقيد الإسرائيلي إلحنان تننباوم الذي أغراه حزب الله بصفقة مخدرات

ناسا تكشف طبيعة التعاون بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء

سكان الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الاثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 8-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية