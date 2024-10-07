أخبار مصر اليوم، تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي، أهالي قرية "نجيلة" يستقبلون قطار سيناء بالزغاريد، الكهرباء تحدد خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

قامت هيئة المواني البرية بالتنسيق مع عدد من الجهات، وأعلنت الطوارئ على الحدود مع السودان بين ميناء آرقين وقسطل على الحدود، لسرعة التعامل مع التكدس والزحام على حدود السودان.

وقامت وزارة النقل بالتنسيق بين عدد من الجهات المختلفة لتسهيل انتقال المواطنين على الحدود المصرية السودانية.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ب لي يونتسه، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، ولياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، والوفد المرافق لهما، الذي ضمّ عددًا من المسئولين بالهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومسئولي السفارة الصينية في مصر.

فيما حضر الاجتماع من الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية يتراءى القمر مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حيث يكون القمر جوار ذلك النجم، ويترافقان معا في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 9:00 مساء تقريبا.

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية لكلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 /2025، بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم.

وأشار الدكتور قنديل خلال الجولة إلى منع استخدام الورق داخل مجالس الكليات، داعيًا إلى الاعتماد على العرض الرقمي (ديجيتال) داخل اجتماعات مجالس الأقسام واجتماعات مجلس الكليات. كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة لصيانة جميع أجهزة الكمبيوتر بالمعامل.

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الشتوى، حيث يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفى اخر خميس من شهر أكتوبر المقبل ويتم البدء بالتوقيت الشتوى يوم الجمعة الموافق 1نوفمبر، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 إبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من القواعد الجديدة لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية حقوق الدولة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على المنظومة الكهربائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث ستؤدي المخالفات إلى حرمانهم من الدعم التمويني والأسمدة الزراعية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية.

ووجه الرئيس بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسنًا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

حرص أهالي قرية نجيلة إحدى قرى مركز بئر العبد التابع لمحافظة شمال سيناء على استقبال الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالزغاريد وذلك خلال رحلة قطار سيناء الذي انطلق صباح اليوم الإثنين بعد توقف دام لمدة 50 عامًا.

ونظم عدد من الأهالى بمناطق مرور قطار سيناء احتفالات بالزغاريد لاستقبال وزير النقل وقيادات السكك الحديد والمرافقين للاحتفال بدخول قطار سيناء للخدمة بعد توقف دام سنوات طويلة.