الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تابع الرئيس عبدالفتاح  السيسي الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

 

 

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، حيث تابع  الرئيس مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة، وجهود الحكومة لتحقيق التوزان المالي، بما يسهم في تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما في ضوء التحديات الإقليمية المتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.

 

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض الإجراءات الحكومية المتواصلة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن بينها حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، كما تم عرض الجهود المستمرة لخفض المديونية الحكومية بشكل متكامل، بما يحقق تحسنًا في كافة مؤشرات المديونية في المدى المتوسط، وكذا العمل الذي تقوم به الحكومة لتعظيم العوائد الدولارية.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات المختلفة، ويوفر بيئة استثمارية وتنموية تنافسية، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الإيرادات للدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

السيسي يتابع إجراءات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

السيسي يتابع مع الحكومة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة.. الرئيس يوجه بمواصلة الإصلاح المؤسسي الشامل لضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة

السيسي يوجه بتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات

السيسي يوجه الحكومة تحسين خدمات المواطنين في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية

السيسي يوجه الحكومة بترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

السيسي يوجه بمواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل وضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة

عام من الحرب على غزة، آخر تطورات موقف مصر لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية