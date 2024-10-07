الكهرباء تحدد خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مجموعة من القواعد الجديدة لتقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي، بهدف تنظيم استهلاك الكهرباء وحماية حقوق الدولة قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للحفاظ على المنظومة الكهربائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث ستؤدي المخالفات إلى حرمانهم من الدعم التمويني والأسمدة الزراعية.

خطوات تقنين أوضاع سارقي التيار الكهربائي

وأوضحت الوزارة في خطاب دوري موجه لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية أن الوحدات التي تستهلك التيار الكهربائي دون عداد، والتي لم تقدم طلبًا لتركيب عداد كودي، ستخضع لقواعد جديدة.

-وفي حالة كانت كمية الاستهلاك أقل من 600 كيلووات ساعة، سيتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي للوحدة المخالفة، مع إعداد مقايسة لتركيب عداد كودي.

كما أكدت الوزارة أنه لن يتم تركيب العداد إلا بعد سداد قيمة المحضر، مع فصل التيار الكهربائي عن الوحدة وإرسال بيانات المخالفين للجهات المعنية مثل وزارة التموين والزراعة.

إجراءات إضافية للمخالفين بسرقة التيار الكهربائي

-وفي حالة وجود محاضر سابقة، سيتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة. إذا كانت كمية الاستهلاك أكثر من 600 كيلووات ساعة، ستطبق إجراءات مماثلة مع تأكيد فصل التيار الكهربائي وإبلاغ النيابة العامة بعد انتهاء الفترة القانونية.

-وأكدت الوزارة أنه في حال تقديم المواطن طلبًا لتركيب عداد كودي، لن تُرسل بياناته للجهات المعنية إلا إذا ثبت عدم التزامه بسداد قيمة المقايسة خلال 15 يومًا من تاريخ المطالبة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة في استهلاك الكهرباء وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مما يعكس التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.