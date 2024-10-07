الإثنين 07 أكتوبر 2024
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رئيس جامعة حلوان يوجه بمنع استخدام الورق داخل مجالس الكليات

جولة رئيس جامعة حلوان،
جولة رئيس جامعة حلوان، فيتو

 قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان بجولة تفقدية لكلية التجارة مع بداية العام الدراسي الجديد 2024 /2025، بهدف متابعة سير العملية التعليمية وضمان توفير جميع الإمكانيات والوسائل اللازمة لجودة التعليم. 

وتضمنت الجولة زيارة المعامل، والمدرجات، وقاعات التدريس بالكلية، حيث تأكد من وجود جميع الوسائل التعليمية التي تساهم في تحسين العملية التعليمية.

 

جولة رئيس جامعة حلوان في كلية التجارة 

 وخلال الجولة، أكد الدكتور قنديل على أهمية تفعيل نظام الإنذار والإطفاء داخل الكلية، مع الالتزام بإجراء الصيانة الدورية على تلك الأنظمة. كما شدد على ضرورة استغلال كافة الأماكن غير المستغلة في الكلية بشكل مثالي، لتحقيق أقصى استفادة منها. 

ورافق الدكتور قنديل خلال الجولة الدكتور جمال علي، عميد كلية التجارة، بالإضافة إلى وكلاء الكلية. 

كما حضر الجولة اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، الأمين المساعد لشؤون التعليم والطلاب، والمهندس محمد أبو العلا مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، إلى جانب عدد من مديري العموم بالجامعة.

 

رئيس جامعة حلوان يوجه بمنع استخدام الورق داخل مجالس الكليات

 وأشار الدكتور قنديل خلال الجولة إلى منع استخدام الورق داخل مجالس الكليات، داعيًا إلى الاعتماد على العرض الرقمي (ديجيتال) داخل اجتماعات مجالس الأقسام واجتماعات مجلس الكليات. كما شدد على ضرورة تشكيل لجنة لصيانة جميع أجهزة الكمبيوتر بالمعامل.

وفي ختام جولته، دعا رئيس الجامعة الطلاب إلى تحصيل العلم والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها الجامعة، سواء التعليمية أو الترفيهية. كما حثهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة  الطلابية سواء الثقافية، الرياضية، وغيرها التي تنظمها الجامعة، مؤكدًا أهمية التفاعل والمشاركة في تلك الأنشطة لتعزيز التجربة الجامعية.

وأكد الدكتور قنديل على ضرورة الانتظام في العملية التعليمية منذ اليوم الأول، مشددًا على أن لكل فرد دورًا هامًا يجب أن يقوم به لتحقيق النجاح المنشود للعام الدراسي الجديد.

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العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد عميد كلية التجارة كلية التجارة

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