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أخبار مصر

أهالي قرية "نجيلة" بشمال سيناء يستقبلون وزير النقل بالزغاريد (فيديو)

رحلة قطار سيناء
رحلة قطار سيناء
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حرص أهالي قرية نجيلة  إحدى قرى مركز بئر العبد التابع لمحافظة شمال سيناء على استقبال الفريق كامل الوزير وزير النقل، بالزغاريد وذلك خلال رحلة قطار سيناء الذي انطلق صباح اليوم الإثنين بعد توقف دام لمدة 50 عامًا.

ونظم عدد من الاهالى بمناطق مررو قطار سيناء احتفالات بالزغاريد لاستقبال وزير النقل وقيادات السكك الحديد والمرافقين للاحتفال بدخول قطار سيناء للخدمة بعد توقف دام سنوات طويلة 

 

واكد الاهالى ثقتهم فى المشروعات القومية الكبيرة وفى مشروع القطار كونة سيكون له اثر كبير فى نقلة اقتصادية واجتماعية كبيرة ويساهم فى اعادة الربط بين كافة مناطق سيناء الموجودة بالقرب من القطار 

وانتهت الوزارة من كافة أعمال تطوير المحطة وذلك بمحافظة شمال سيناء وتضمنت الأعمال الأرصفة والمبنى الرئيسي للمحطة وشبابيك التذاكر بالإضافة إلى أماكن انتظار الركاب على جانبي المحطة وذلك ضمن خط قطار السكة الحديد الفردان بئر العبد بشمال سيناء الذي تسعى وزارة النقل من الانتهاء من كافة أعمال تطويره.

استقبال أهالي سيناء قطار “سيناء”

 ورصدت عدسة “فيتو” أجواء استقبال أهالي سيناء قطار “سيناء” لأول مرة منذ 50 عامًا،  حيث بدأت وزارة النقل، اليوم، التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان – بئر العبد بطول 100كم بسيناء، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وقيادات وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.

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قطارات السكك الحديدية وزارة النقل وزير الصناعة والنقل

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