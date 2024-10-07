الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بعد استقرار الأوضاع، تنسيق بين ميناء قسطل وآرقين لتسهيل عودة السودانيين لديارهم

ميناء قسطل
ميناء قسطل

قامت هيئة المواني البرية بالتنسيق مع عدد من الجهات، وأعلنت الطوارئ على الحدود مع السودان بين ميناء آرقين وقسطل على الحدود، لسرعة التعامل مع التكدس والزحام على حدود السودان. 

وقامت وزارة النقل بالتنسيق بين عدد من الجهات المختلفة لتسهيل انتقال المواطنين على الحدود المصرية السودانية. 

الهيئة العامة للمواني البرية والجافة

على صعيد آخر، تواصل الهيئة العامة للمواني البرية والجافة  التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة التسهيلات للسودانيين والمسافرين عبر معبر آرقين وقسطل البريين والحدوديين مع السودان. 

حيث تم فتح نقاط متقدمة من الهلال الأحمر المصري في الميناءين وتوفير مزيد من عربات الإسعاف في المينائين بالتنسيق مع الإسعاف المصري.

وتم التنسيق مع كافة الجهات العاملة داخل الميناءين مثل الإدارة العامة لأمن المواني وإدارة الجوازات والجمارك  وغيرها من الجهات، حيث تم زيادة العاملين بالمنفذين من هذه الجهات وذلك لاستيعاب كثافة المسافرين من مصر الى السودان.

وكانت اعداد كبيرة من السودانين بدأت العودة لبلادهم بعد استقرار الأوضاع بالسودان وسيطرة الجيش السودانى على البلاد. 

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الهلال الأحمر المصري الحدود مع السودان التكدس والزحام

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