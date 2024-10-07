الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

القمر يقترن مع قلب العقرب الليلة

القمر،فيتو
القمر،فيتو
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كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية يتراءى القمر  مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب بعد غروب الشمس مباشرة.

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قلب العقرب

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء حيث يكون القمر جوار ذلك النجم، ويترافقان معا في السماء إلى أن يبدأ المشهد بالغروب في الـ 9:00 مساء تقريبا.

وأنتاريس هو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية  .    


ويترائى القمر في 10 اكتوبر في طور التربيع الأول حيث يتراءى القمر في منتصف مساره في السماء وقت غروب الشمس تقريبا حيث تبلغ نسبة لمعانه 50%،علما بأن الجزء المضيئ من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس حتى لو كانت الشمس تحت الأفق، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا..

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الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية العقرب برج العقرب

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