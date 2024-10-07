الإثنين 07 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية من البحر ضد حزب الله

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، إنه سيبدأ عمليات عسكرية ضد حزب الله اللبناني من البحر قريبا.

 

البحرية الإسرائيلية تعلن بدء عمليات ضد حزب الله

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن المتحدث باسم الجيش قوله: البحرية ستبدأ قريبا العمل ضد حزب لله من البحر.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، رسالة تحذير لمرتادي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد في جنوب لبنان.

وجاء في منشور أدرعي على حسابه على منصة "إكس": "تحذير عاجل للمستجمين والمتواجدين على شاطئ البحر وكل من يستعمل القوارب للصيد أو لأي استعمال آخر من خط نهر الأولى جنوبًا. نشاط حزب الله يجبر جيش الدفاع على العمل ضده".

 

أفيخاي أدرعى يوجه تحذيرا لمرتادي شاطئ البحر جنوب لبنان

وقال أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبا في المنطقة البحرية.

وأضاف متحدث جيش الاحتلال: "من أجل سلامتكم امتنعوا عن التواجد في البحر أو على الشاطئ من الآن وحتى إشعار آخر التواجد على الشاطئ وتحركات القوارب في منطقة خط نهر الأولي جنوبًا يشكلان خطرًا على حياتكم".

ويصب نهر الأولي في مدينة صيدا على مسافة نحو 60 كلم إلى الشمال من الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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