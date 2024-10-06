جمعها الموساد وتنصت على حزب الله منذ 9 سنوات، أسرار جديدة عن تفجيرات البيجر

تستمر إسرائيل في ارتكاب جرائمها وعدوانها غير القانوني على لبنان وانتهاكات سيادتها وأراضيها من 17 سبتمبر الماضي لاستهداف حزب الله اللبناني، وسط استمرار الغموض حول ما عرف بعملية البيجر، حين انفجرت آلاف أجهزة الاتصال اللا سلكية “البيجر” بين أيدي عناصر الحزب في شتى المناطق اللبنانية، تكشفت بعض التفاصيل الجديدة.

ضحايا تفجير بيجر في لبنان، فيتو

حزب الله يشتري 5 آلاف جهاز بيجر

وأفادت معلومات نقلًا من عدة مسؤولين أمنيين وسياسيين ودبلوماسيين إسرائيليين وعرب وأمريكيين مطلعين على الأحداث، فضلًا عن مسؤولين لبنانيين وأشخاص مقربين من حزب الله، أن الأخير اشترى 5 آلاف جهاز في فبراير الماضي ووزعها على مقاتليه من المستوى المتوسط وعناصر الدعم أيضا، بعد أن أعجب بالطراز الجديد، AR924.

وتمتع هذا التصميم التايواني الجديد بميزات عدة، منها مقاومة الماء وبطارية ضخمة الحجم يمكن أن تعمل لأشهر دون شحن، فضلًا عن صعوبة تعقبها من قبل الاستخبارات الإسرائيلية.

لكن الميزة الأكثر شرًّا في تلك الأجهزة لم تتكشف إلا بعد تفجيرها يوم 17 سبتمبر، إذ تبين أن عملية فك التشفير المكونة من خطوتين تجبر حامل الجهاز على حمله بكلتا يديه.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن خطة التفجير بدأت في مقر الموساد بتل أبيب وشارك فيها مجموعة من العملاء والجواسيس غير المتعمدين في بلدان متعددة، حسب ما نقلت "واشنطن بوست".

بيجر، فيتو

سبب تشجيع إسرائيل على استهداف حسن نصر الله

كما اعتبرت أن هذا الهجوم لم يدمر صفوف قيادة حزب الله فحسب، بل شجع إسرائيل أيضًا على استهداف وقتل زعيمه، إذ أقنعت تلك الضربة الزعماء السياسيين في إسرائيل بأن حزب الله يمكن أن يصبح في موقف حرج، وأضعف بشكل كبير، إذ ما استتبع هجوم البيجر بغارات جوية عنيفة على معاقله، واغتيال زعيمه.

إلى ذلك، كشفت أن فكرة تفجير البيجر التي بدأت عام 2022، أي قبل أكثر من عام على طوفان الأقصى، وبعدما عمل الموساد لسنوات على اختراق حزب الله من خلال المراقبة الإلكترونية والعناصر البشرية.

وبدأ الموساد في إدخال أجهزة اتصال لاسلكية مريبة، إلى لبنان منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

لكنهم اكتفوا حينها بالتنصت على حزب الله على مدى تسع سنوات، مع الاحتفاظ بخيار تحويل أجهزة الاتصال اللاسلكية هذه إلى قنابل في حالة حدوث أزمة مستقبلية، وفق ما أكد مسؤولون مطلعون.

لكن قبل أشهر قليلة فقط، رأى الموساد فرصة ذهبية، عبر الطراز الجديد من أجهزة البيجر التي طلبها حزب الله، وهي عبارة عن أجهزة أصغر حجما من السابقة لكنها يمكن أن تزود بمتفجرات قوية.

وبعد مساع عبر وسطاء وشركات وهمية، انتهى الأمر بالحزب إلى دفع أموال غير مباشرة للإسرائيليين مقابل قنابل موقوتة صغيرة. حملها عناصره على خصورهم وبين أيديهم.

حسن نصر الله، فيتو

مفاجأة بشأن علاقة إسرائيل بالشركة التايوانية المصنعة للبيجر

ففي عام 2023، بدأ الحزب يتلقى طلبات لشراء كميات كبيرة من أجهزة البيجر التي تحمل العلامة التجارية التايوانية أبولو، وهي علامة تجارية معروفة وخط إنتاج له توزيع عالمي ولا توجد روابط واضحة لها مع مصالح إسرائيلية أو حتى يهودية. وقال المسؤولون إن الشركة التايوانية لم تكن على علم بالخطة، إذ جاء عرض المبيعات من مسؤولة تسويق موثوق بها من قبل حزب الله ولها صلات بأبولو.



كما كشفوا أن ممثلة المبيعات السابقة للشركة التايوانية في الشرق الأوسط كانت أسست شركتها الخاصة وحصلت على ترخيص لبيع مجموعة من أجهزة النداء التي تحمل العلامة التجارية أبولو. وقد عرضت في وقت ما من عام 2023، على حزب الله صفقة بيع أجهزة AR924 المتينة.

وفي السياق، كشف مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل العملية أن تلك السيدة "هي من تواصلت مع حزب الله، وأوضحت له مميزات جهاز النداء الجديد الطراز الأكبر حجمًا والمزود ببطارية أكبر أفضل من النموذج القديم".

كما أوضح أن إحدى المميزات التي شجعت الحزب على شراء هذا الطراز من البيجر كانت أنه يمكن شحنه بكابل، وأن البطاريات تدوم لفترة أطول".

لكن تجميع تلك الأجهزة تم فعليًا في إسرائيل تحت إشراف الموساد، وفقًا للمسؤولين.

مقر الشركة التيوانية المصنعة للبيجر، فيتو

إصابة نحو 3000 شخص في تفجير أجهزة الووكي توكي

فقد زرع الموساد بعناية شديدة خلف البطارية، مكونات قنبلة لا يمكن اكتشافها على الإطلاق تقريبًا، حتى لو تم تفكيك الجهاز، كما أكد المسؤولون الإسرائيليون.

حتى إن المسؤولين أشاروا إلى أن حزب الله فكك عددًا من تلك الأجهزة، وفحصها بالأشعة السينية، لكنه لم يكتشف المتفجرات.

يذكر أن تفجيرات أخرى طالت أجهزة الووكي توكي أيضًا، بعد يوم واحد من هجوم البيجر الذي أدى إلى إصابة نحو 3000 شخص، بينهم عدد كبير من عناصر حزب الله، كما رجحت مصادر إسرائيلية.