قصف إسرائيلي يستهدف مقر القيادي بحركة فتح منير مقدح بمخيم عين الحلوة جنوب لبنان (فيديو)
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مكتب القيادي الفلسطيني في حركة فتح منير المقدح بمخيم عين الحلوة شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان.
وأكدت وسائل إعلام أن الهجوم الإسرائيلي كان يهدف لاغتيال مقدح، لكن المعلومات تفيد بأن نجا من الهجوم.
وأفادت قناة العربية بوقوع إصابات بعد غارة على مخيم عين الحلوة في صيدا.
ومنير مقدح هو قائد كتائب شهداء الأقصى في لبنان والتابعة لحركة فتح الفلسطينية.
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