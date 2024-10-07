دعما لغزة ولبنان.. حزب الله يمطر شمال حيفا بـ وابل من الصواريخ

قالت جماعة حزب الله اللبنانية، إنها هاجمت مناطق شمال حيفا في إسرائيل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم اليوم الاثنين، بعد أن أمطرت صواريخ الجماعة المدينة الساحلية في الساعات الأولى من الصباح.

حزب الله يمطر حيفا بوابل من الصواريخ

وأضافت في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية، مجموعة من الكريات شمالي مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".



جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه حزب الله استمراره في عملية دعم غزة والتصدي للعدوان الإسرائيلي رغم الأثمان الباهظة، على حد وصفه.

ذكري هجمات 7 اكتوبر

وأضاف بيان الجماعة اللبنانية: “واثقون بقدرة مقاومتنا على صد العدوان وبقدرة شعبنا المقاوم على الصبر والصمود حتى زوال هذه الغمة"، مشيدًا بأداء مقاتليه في جبهات الإسناد وبقرار إيران دك كيان الاحتلال بالصواريخ، وفق قوله.

واعتبر البيان أن واشنطن وحلفاءها وأدواتها شركاء للاحتلال في عدوانه وجرائمه ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.