حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه قصف حشودا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بدفعة صاروخية إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدف قادم من لبنان

وعلى الجانب الآخر أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف مشبوهة أثناء عبورها من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام شمالا

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في مسكاف عام شمالا، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.