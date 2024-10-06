الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إنه قصف حشودا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شلومي بدفعة صاروخية إسنادا لغزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض هدف قادم من لبنان 

وعلى الجانب الآخر أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق صواريخ اعتراضية على أهداف مشبوهة أثناء عبورها من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

صفارات الإنذار تدوي في مسكاف عام شمالا

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في مسكاف عام شمالا، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة  الإخبارية”.

 

txt

استشهاد 8 وإصابة 17 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

txt

إسرائيل تعترض صاروخين باليستيين أرض -أرض أطلقا من لبنان (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال لبنان حزب الله الجليل الغربي

مواد متعلقة

استشهاد 8 وإصابة 17 آخرين في غارات إسرائيلية على لبنان

إسرائيل تعترض صاروخين باليستيين أرض -أرض أطلقا من لبنان (فيديو)

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

الأهلي يقترب من ضم جناح محلي قبل إغلاق ميركاتو الصيف

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

بزيادة تصل لـ 13.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

حزب الله يقصف حشود الاحتلال في مستعمرة شلومي

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال أفريقيا، 9 أبطال بقيادة الأهلي، صراع عربي شرس على زعامة القارة السمراء

منوعات

المزيد

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الزمالك والمصري.. تصنيف فرق مجموعات الكونفدرالية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَبْدُ اللّهِ بنُ حَنْظَلَة الأنصاري، "أبوه غسَّلته الملائكة"

الإفتاء تحسم الجدل حول صحة أحاديث فضل الجيش المصري

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية