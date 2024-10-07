مدرب المصري: سعداء برفقة الزمالك في مجموعة واحدة بالكونفيدرالية

علق محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي على وقوع فريقه مع الزمالك بالمجموعة الرابعة ببطولة الكونفيدرالية.

وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو": "بالطبع مجموعة صعبة لكنها ليست مفاجئة، وباعتبارنا تصنيف ثاني فمن الطبيعي مواجهة فريق تصنيف أول، ووجود الزمالك معنا أفضل من فرق أخرى باعتباره معروف لدينا في البطولات المحلية".

وتابع: "مجموعة قوية وصعبة لكن جيدة لنا كجهاز فني وأتمنى الصعود والتأهل ومعنا الزمالك".

وأضاف: "فريق بلاك بولز الموزمبيقي غامض بالنسبة لنا وسنحاول تجميع بعض المعلومات عنه".

ويرى مدرب المصري البورسعيدي أن البداية باللعب في مصر شئ جيد ومريح للفريق.

وأكد أن المجموعة الأولى A والتي تضم إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) هي الأصعب بين المجموعات الأربع.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفيدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي أقيمت ظهر اليوم الاثنين بالقاهرة عن وقوع فريق المصري في المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جواره أندية الزمالك وانيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.



ووقع فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن المجموعة الرابعة بالبطولة الكونفدرالية في صدام مصري ناري بالبطولة الإفريقية.

وضمت المجموعة الرابعة D فرق

بلاك بولز (موزمبيق)- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر)

مواعيد مباريات المصري بالكونفدرالية

الجولة الأولى: المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري أحد يومي 26 و27 نوفمبر 2024.

الجولة الثانية: بلاك بولز (موزمبيق) والمصري أحد يومي 6 و7 ديسمبر

الجولة الثالثة: الزمالك والمصري أحد يومي 13 و14 ديسمبر

الجولة الرابعة: المصري والزمالك أحد يومي 3 و4 يناير 2025.

الجولة الخامسة: انيمبا والمصري أحد يومي 10 و11 يناير

الجولة السادسة: المصري وبلاك بولز أحد يومي 17 و18 يناير

ويلعب فريقا الزمالك والمصري الجولة الاولي بمصر أحد يومي 26 و27 نوفمبر 2024، حيث يلتقي المصري البورسعيدي إنيمبا النيجيري ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز.

مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى A ( إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) )

المجموعة الثانية B ( لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C ( أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) )

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )

قرعة الكونفيدرالية

واجريت ظهر اليوم الاثنين مراسم قرعة البطولة الكونفيدرالية بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالكونفدرالية.

وشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025 المدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

ومثل المصري بالقرعة إداريي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري الثنائي أحمد منصور ومحمد العويلي.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

ونقلت قرعة كأس الكونفدرالية، قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما اذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

فيما تجاوز المصري فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).