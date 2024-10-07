"هو مفيش حساب؟"، تعليق مثير من شوبير على راتب سامسون في الزمالك

علق أحمد شوبير على ما يتقاضاه البنيني سامسون أكينيولا لاعب الزمالك في ظل عدم استفادة الفريق الأبيض من خدماته.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: ''هو مفيش حساب؟ وبعد كدا تسمع عن الشريف العفيف!''

وكشف شوبير: "ما زال متبقي للاعب سامسون موسمين مع الزمالك، الاول سيتقاضي فيه 615 ألف دولار ما يعادل 30 مليون جنيه، والموسم الثاني 692 الف دولار ما يعادل 34 مليون جنيه".

ويترقب فريقا الزمالك والمصري قرعة بطولة الكونفيدرالية التي تقام اليوم الاثنين بمقر الكاف في القاهرة.

موعد قرعة الكونفيدرالية

وتقام قرعة الكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

تنقل قرعة كأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.



