خالد الغندور يكشف شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا
كشف خالد الغندور شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.
وتابع خالد الغندور: تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.
وواصل: اللاعب سيخضع لاختبارات طبية ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.
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