الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خالد الغندور يكشف شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

أوفي إيجاريا، فيتو
أوفي إيجاريا، فيتو

كشف خالد الغندور شروط مجلس إدارة نادي الزمالك قبل ضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور على قناة المحور: بأن البرتغالي جوزيه جوميز طلب التعاقد مع الإنجليزي أوفي إيجاريا لاعب ليفربول السابق، ولكن المجلس الأبيض تحفظ على هذا الانتقال.

وتابع خالد الغندور: تم الاستقرار على تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة ووضعه تحت الاختبار للوقوف على مستواه الفني قبل حسم موقفه النهائي من التعاقد معه أو صرف النظر عن الصفقة.

وواصل: اللاعب سيخضع لاختبارات طبية ثم سيشارك في التدريبات والمباريات، وفي حال التعاقد معه سيحصل على مقابل مادي مقبول بالمقارنة بالمحترفين الموجودين بالفريق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزمالك نادي الزمالك أوفي إيجاريا الانتقالات الصيفية الجارية خالد الغندور ستاد المحور جوميز

مواد متعلقة

شاهد، صفقات بيراميدز الجديدة في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك

علي ماهر يعود لقيادة تدريبات المصري البورسعيدي

برشلونة يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بهاتريك ليفاندوفسكي في مرمى ألافيس

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس بهاتريك ليفاندوفسكي بالشوط الأول

سموحة يسابق الزمن لحل أزمة مستحقات المقاولون العرب

أول تعليق من شوقي غريب بعد واقعة الإسماعيلي (فيديو)

علي كرماني يرد على والد بلعيد: أنا وكيله بوثيقة رسمية وتصريحات القندوسي صحيحة

شوقي غريب: اعتذرت عن الاستمرار في الإسماعيلي وعرفت ليه إيهاب جلال تعب (فيديو)

الأكثر قراءة

كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

مصدر بالأهلي: أمير توفيق قدم اعتذارا عن إدارة التعاقدات ومستمر في منصبه بشركة الكرة

لماذا تخشى إسرائيل مواجهة الجيش المصري؟ أحد أبطال أكتوبر يجيب

الشرطة الأمريكية تعتقل طفلين اعتديا بالضرب على حاكم نيويورك السابق

خالد الغندور يكشف شروط الزمالك لضم الإنجليزي أوفي إيجاريا

ظهرت الآن، رابط نتيجة وظائف معلم مساعد بالتربية والتعليم، وخطوات الاستعلام

أول تعليق لأمير توفيق على عرض القندوسي للبيع

هل تقصف إسرائيل نووي إيران؟ وزير الدفاع يرد

منوعات

المزيد

ناسا تعثر على تفاصيل كيميائية مفاجئة في القمر "شارون"

وفاة أكبر مصاب بالشيخوخة المبكرة عن 28 عاما

نفوق فيلين في تايلاند بسبب الفيضانات المفاجئة

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حصيلة الدمار تصل لـ 86%.. غزة تتحول إلي مدينة أشباح خلال عام من الحرب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 7-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية