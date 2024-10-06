علي ماهر يعود لقيادة تدريبات المصري البورسعيدي

عاد علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي بقيادة مران الفريق الأول للكرة بالنادي مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية بعد عودته من المغرب أمس السبت.

وعاد علي ماهر من المغرب بعد مشاركته بالدورة التدريبية الخاصة بالمرحلة الثالثة من دورات الرخصة التدريبية برو.

واستأنف الفريق الأول للكرة النادي المصري تدريباته على ستاد الكلية الحربية، أمس السبت استعدادا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

وقاد مران الفريق محمد عبد الكريم المدرب العام في ظل غياب علي ماهر.

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له الثلاثاء الماضي لتبدأ أمس السبت الخامس من أكتوبر وذلك بسبب سفره إلى المغرب لحضور الدورات التدريبية المتعلقة بالرخصة الدولية برو.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق، بداية من يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته، استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر.

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام، وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.