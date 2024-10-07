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رياضة

قرعة الكونفدرالية، الزمالك يلتقي بلاك بولز والمصري يواجه أنيمبا بالقاهرة في الجولة الأولى

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

وقع فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي ضمن المجموعة  الرابعة  بالبطولة الكونفدرالية في صدام مصري ناري بالبطولة الافريقية.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي بالكونفدرالية

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق)- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )

 

ويلعب فريقا الزمالك والمصري الجولة الاولي بمصر  احد يومي 26 و27 نوفمبر  2024، حيث يلتقي المصري البورسعيدي  إنيمبا النيجير، ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقي.

 

مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الاولي A ( إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - الصفاقسي (تونس) - سيمبا (تنزانيا) )

المجموعة الثانية B ( لواندا سول (أنجولا)- ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) - الملعب المالي (مالي) - نهضة بركان (المغرب) )

المجموعة الثالثة C ( أورابا يونايتد (بوتسوانا)- جراف (السنغال)- أسيك ميموزا (ساحل العاج)- اتحاد العاصمة (الجزائر) ) 

المجموعة الرابعة D ( بلاك بولز (موزمبيق- إنيمبا (نيجيريا)- المصري البورسعيدي (مصر)- الزمالك (مصر) )

مواعيد دور المجموعات


وتقام الجولات الستة في دور المجموعات بدوري الأبطال على النحو التالي:

الجولة الأولى: يومي 26 و27 نوفمبر  2024. 
الجولة الثانية: يومي 6 و7 ديسمبر 
الجولة الثالثة: 13 و14 ديسمبر 

الجولة الرابعة: 3 و4  يناير 2025.
الجولة الخامسة: 10 و11 يناير 
الجولة السادسة: 17 و18 يناير 

 

 

قرعة الكونفيدرالية 

وأجريت ظهر اليوم الاثنين مراسم  قرعة البطولة الكونفيدرالية  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الزمالك والمصري البورسعيدي ممثلا الكرة المصرية بالكونفدرالية.

 واقيمت قرعة الكونفيدرالية  في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

وشارك في سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2024/2025  المدرب الكونغولي الأسطوري فلوران إبينجي وأيقونة جنوب إفريقيا سيفيوي تشابالالا.

 

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية 

ونقلت قرعة كأس الكونفدرالية، قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما اذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

 

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

 

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025  

 

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر). 

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس). 

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال). 

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).

علي ماهر يعود لقيادة تدريبات المصري البورسعيدي

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