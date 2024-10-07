الزمالك والمصري يترقبان قرعة الكونفيدرالية

يترقب فريقا الزمالك والمصري قرعة البطولة الكونفيدرالية التي تقام اليوم الاثنين بمقر الكاف في القاهرة.

موعد قرعة الكونفيدرالية

وتقام قرعة الكونفيدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة الكونفيدرالية

تنقل قرعة كأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام الكونفيدرالية

وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بالكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في البطولة

تأهل الزمالك والمصري بالكونفدرالية

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

تصنيف مجموعات الكونفدرالية 2024-2025

التصنيف الأول: الزمالك (مصر) - نهضة بركان (المغرب) - سيمبا (تنزانيا) - اتحاد العاصمة (الجزائر).

التصنيف الثاني: أسيك ميموزا (ساحل العاج) - الملعب المالي (مالي) - المصري البورسعيدي (مصر) - الصفاقسي (تونس).

التصنيف الثالث: إنيمبا (نيجيريا) - جراف (السنغال).

التصنيف الرابع: لواندا سول (أنجولا) - إف سي برافوز (أنجولا) - شباب قسنطينة (الجزائر) - أورابا يونايتد (بوتسوانا) - بلاك بولز (موزمبيق) - ستيلينبوش (جنوب إفريقيا).