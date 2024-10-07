قرعة كأس الكونفدرالية، تصنيفات الفرق المشاركة في دور المجموعات

قرعة كأس الكونفدرالية، تقام اليوم الإثنين، مراسم قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية موسم 2024-2025 بمشاركة الزمالك والمصري.

موعد قرعة دور مجموعات الكونفدرالية

ومن المقرر أن تقام قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2024.

وتبدأ مجريات قرعة دور المجموعات لـ كأس الكونفدرالية في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور مجموعات الكونفدرالية

تنقل قرعة دور المجموعات في كأس الكونفدرالية، على قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما تذاع مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

وتأهل الزمالك بطل النسخة الماضية، إلى دور المجموعات بعدما فاز على الشرطة الكيني 3-1 في مجموع المباراتين بدور الـ32.

والمصري تجاوز فريق الهلال الليبي بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل 5-5، حيث خسر المصري أمام الهلال ذهابًا 3-2، وانتصر في الإياب بمصر بنفس النتيجة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات بـ كأس الكونفدرالية للموسم الحالي، حيث جاء الزمالك في المستوي الأول والمصري جاء في التصنيف الثاني، مما يعني أيضًا احتمالية وقوع الثنائي في مجموعة واحدة.

تصنيف فرق الكونفدرالية 2024 -2025

وجاءت تصنيف الأندية الصاعدة إلى دور الـ 16 على النحو الآتى:

التصنيف الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - سيمبا التنزاني - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الثاني: المصري - الصفاقسي التونسي - استاد مالي - أسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الثالث: أنيمبا النيجيري - جاراف السنغالي.

التصنيف الرابع: شباب قسنطينة الجزائري - لواندا سول الأنجولي- برافوس دو ماكيس الأنجولي - أورابا يونايتد البوتسواني - بلاك بولز الموزمبيقي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي.