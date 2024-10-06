الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة في الشروق

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بالشارع، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة الشروق تلقت بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، طالبة، يفيد بتحرش شاب بها أثناء سيرها بمنطقة الشروق، والتعدي عليها بالضرب دون إصابتها حين استغاثت بالمارة.

تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة

وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تم ضبط المتهم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.!

محكمة جنح الشروق قسم شرطة الشروق النيابة العامة كاميرات المراقبة

مواد متعلقة

ضبط موظف تحرش بـ سيدة أجنبية فى المعادى

تسجيلات تحرش ومحضر معاشرة، دفاع المجني عليهن يقدم مستندات جديدة في قضية التيجاني

الأكثر قراءة

كاف يعلن رسميا تصنيف فرق الكونفدرالية، وموقف الزمالك والمصري

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

وصول جمال مبارك إلى النصب التذكاري للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر (صور)

عمرو زكي: صرفت 9 ملايين جنيه على علاجي، ومتعب آخر المهاجمين في المنتخب

وصول علاء مبارك إلى قبر والده للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر (فيديو وصور)

اتجاه في الأهلي لإعلان عرض القندوسي للبيع

في ذكرى نصر أكتوبر الـ51، رسالة مؤثرة من سفير قطر بالقاهرة للمصريين

السيطرة على حريق محدود داخل فندق بالجيزة

منوعات

المزيد

علماء روس يبتكرون روبوتات لاستكشاف القمر

ينتمي إلى قومية آبي أحمد، يوتيوبر إثيوبي يستفز العالم ويثير الفوضى (فيديو)

الصين تكشف عن بدلة الفضاء المخصصة للسير على سطح القمر

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم الأحد، السردين يسجل 90 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أسعار شقق بيت الوطن فى الطرح التكميلي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يوجد صالحون من الجن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية