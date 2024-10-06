تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة في الشروق

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة أثناء سيرها بالشارع، 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت مباحث قسم شرطة الشروق تلقت بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، طالبة، يفيد بتحرش شاب بها أثناء سيرها بمنطقة الشروق، والتعدي عليها بالضرب دون إصابتها حين استغاثت بالمارة.

تجديد حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة

وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تم ضبط المتهم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.