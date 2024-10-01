حبس شاب متهم بالتحرش بطالبة في الشروق
أمرت نيابة الشروق بحبس شاب متهم بـ التحرش بطالبة أثناء سيرها بالشارع، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
كانت مباحث قسم شرطة الشروق تلقت بلاغا من فتاة تبلغ من العمر 20 سنة طالبة تفيد بتحرش شاب بها أثناء سيرها بمنطقة الشروق، والتعدي عليها بالضرب دون إصابتها حين استغاثت بالمارة.
وبالفحص وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الواقعة، تم ضبط المتهم.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات .
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