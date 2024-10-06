تجديد حبس راكب حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب متهم بحيازة 3300 قرص لعقار “ إكستاسى المخدر – كمية لمخدر الكوكايين” في مطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي "يحمل جنسية إحدى الدول" حال إنهاء إجراءات سفره بمطار القاهرة وبحوزته 3300 قرص لعقار "إكستاسى" المخدر – كمية لمخدر "الكوكايين – GHP - زيت الماريجوانا – الهيدرو" – عدد من الأقراص المؤثرة – مبالغ مالية " محلية- أجنبية".

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.