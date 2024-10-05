السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إصابة 38 جنديًا إسرائيليًا في 24 ساعة خلال اشتباكات مع حزب الله

جيش الإحتلال، فيتو
جيش الإحتلال، فيتو

أفادت مصادر إسرائيلية بهبوط مروحية إجلاء عسكرية في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة.

ويأتي ذلك بينما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 38 من جنوده خلال 24 ساعة، وسط اشتباكات مستمرة مع حزب الله اللبناني.

وأفادت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم كبير على إيران، وذلك ردا على هجوم صاروخي شنه الحرس الثوري الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نستعد لهجوم كبير في إيران"، فيما لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش يستعد للهجوم على إيران وسيكون الأمر جديا وكبيرا، مشيرة إلى أن الجيش منشغل بالاستعدادات للهجوم معظم الوقت.

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حزب الله مستشفي هداسا القدس المحتلة الجيش الإسرائيلي حزب الله اللبناني

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