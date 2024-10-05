الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية ويعدم الأسير السابق أحمد عوايصة

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية، وأعدمت الأسير السابق أحمد عوايصة أثناء الاعتقال.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال بعد السابع من أكتوبر الماضي، أكثر من 11 ألف حالة، وآلاف المواطنين من غزة.

فيما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل تفحص إمكانية أن يكون قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني قد أصيب في محاولة اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله اللبناني هاشم صفي الدين خلال غارة على بيروت.

ووصل قاآني إلى لبنان قبل أيام ومنذ عملية محاولة الاغتيال انقطعت أخباره ولم يظهر في صلاة أمس الجمعة بطهران وفقا للقناة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي ليل الخميس اجتماعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، ضم قياديين من حزب الله وآخرين إيرانيين.