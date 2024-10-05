التصريح بدفن جثة شخص توفي في محطة السكك الحديد

أمرت نيابة الأزبكية بالتصريح بدفن جثة شخص توفي داخل محطة السكك الحديدية.

وتبين بالكشف عليه أنه توفي نتيجة اصابته بازمة قلبية حادة أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقت مباحث شرطة المحطة إخطارا من الخدمات المعينة برصيف 10 بوفاة شخص.

على الفور تم التوجه إلى المكان وتبين أن المتوفى فارق الحياة بشكل طبيعي، ولا توجد شبهة جنائية.

تم نقل الجثة إلى مستشفى شبرا وإخطار النيابة العامة للتحقيق.