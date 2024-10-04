الجمعة 04 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

واشنطن بوست: إيران نجحت في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها، أن تحليل بعض الصور عن الهجوم الإيراني على إسرائيل أظهر نجاح طهران في تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وضرب 3 منشآت عسكرية واستخبارية إسرائيلية.

الصواريخ الإيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية 

وجاء في تقرير صحيفة واشنطن بوست، أن 20 صاروخا إيرانيا سقطت في قاعدة نيفاتيم الجوية في صحراء النقب، وسقوط 3 صواريخ أخرى في قاعدة تل نوف وسط إسرائيل وصاروخين على الأقل قرب مقر الموساد.

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منشآت نووية ونفطية ومواقع استراتيجية ومكتب المرشد الأعلى.. خريطة الأهداف الإسرائيلية في قلب إيران.. وزارة الدفاع والحرس الثوري في مرمى نيران تل أبيب

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