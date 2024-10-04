وول ستريت: الضربة الإيرانية لإسرائيل تعد الأكبر من نوعها في التاريخ

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن صواريخ إيران تجاوزت الدفاعات الإسرائيلية في بعض المواقع.

إيران استخدمت 180 صاروخًا في قصف إسرائيل

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وهذه أكبر ضربة من نوعها في تاريخ الحروب.

وول ستريت جورنال تحذر من ضربة إيرانية أخرى على إسرائيل

وأوضحت الصحيفة أن معظم الصواريخ كانت من أحدث الصواريخ الباليستية من طراز "فاتح 1″ و"خيبر شكن"، مشيرة إلى أن 32 صاروخا إيرانيا سقطت بمحيط قاعدة نيفاتيم التي تضم مقاتلات إف-35.

وأكدت وول ستريت جورنال في تقريرها أن أي ضربة إيرانية أخرى قد تكون أخطر إذا استهدفت البنية التحتية الإسرائيلية.