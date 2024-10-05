تأجيل استئناف سما كلينك على حكم حبسها لجلسة 22 أكتوبر

قررت محكمة مدينة نصر تأجيل استئناف سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

وكانت محكمة مدينة نصر، قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة شنودة ورشا وأسماء في القضية المعروفة إعلاميا بـ سما كلينك بالحبس 6 أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وحبس سنة مع الشغل وغرامة 5000 جنيه عن التهمتين الثانية والسادسة للارتباط، وحبسهم 6 أشهر عن التهمة الثانية وحبسهم سنة وغرامة 10000 جنيه عن التهمتين الرابعة والخامسة للارتباط، وكفالة 10000 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف.