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حوادث

تأجيل استئناف سما كلينك على حكم حبسها لجلسة 22 أكتوبر

تأجيل استئناف حبس
تأجيل استئناف حبس سما كلينك على الحكم حبسها،فيتو

قررت محكمة مدينة نصر تأجيل استئناف سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي لجلسة 22 أكتوبر الجاري.

وكانت محكمة مدينة نصر، قضت بمعاقبة المتهمين الثلاثة شنودة ورشا وأسماء في القضية المعروفة إعلاميا بـ  سما كلينك بالحبس 6 أشهر مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وحبس سنة مع الشغل وغرامة 5000 جنيه عن التهمتين الثانية والسادسة للارتباط، وحبسهم 6 أشهر عن التهمة الثانية وحبسهم سنة وغرامة 10000 جنيه عن التهمتين الرابعة والخامسة للارتباط، وكفالة 10000 جنيه والمصادرة والغلق والمصاريف.

 

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الاهمال الطبي سما كلينك

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