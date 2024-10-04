السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ضابط إسرائيلي: ليس لدينا قوات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت صحيفة إيكونوميست البريطانية عن ضابط احتياط إسرائيلي قوله:" إنه ليس لدى الجيش ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان".

جيش الاحتلال يفشل في اختراق جنوب لبنان 

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الأن، في اختراق جنوب لبنان أو السيطرة على أية أراضي في الجنوب أو دحر حزب الله.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال محاولات اجتياح لبنان، وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم، أن مقاتليه فجروا 3 عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية متسللة في مارون الراس واشتبكوا معها وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية

واشتبك مقاتلو حزب الله مع جنود إسرائيليين أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون الحدودية، في ظل محاولات جيش الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية.

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف قاعدتي نفح وكتسرين الإسرائيليتين برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي ومحيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي.

txt

أوقعوهم بين قتيل وجريح، حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية

txt

حزب الله يستهدف قواعد عسكرية وتجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جيش الاحتلال لبنان جنوب لبنان حزب الله

مواد متعلقة

شهد عبور الآلاف من النازحين.. عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة حجة الاحتلال لاستهداف معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا

في اتصال مع نظيره الفرنسي، وزير الخارجية: مصر ترفض أي انتهاك لـ سلامة وسيادة لبنان

جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط بلواء المظليين في معارك جنوب لبنان

الأكثر قراءة

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

خرجت عن السيطرة، وسائل إعلام أمريكية تكشف المستور بين الولايات المتحدة وإسرائيل

مصادر بالمركزي: انتظام خدمة إنستاباي بعد إصلاح عطل بسيط في السيستم

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

مصدر بالمصرية للاتصالات يكشف انتهاء كافة التجهيزات لإطلاق شريحة المحمول eSim

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

المزيد
الجريدة الرسمية