ضابط إسرائيلي: ليس لدينا قوات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان

نقلت صحيفة إيكونوميست البريطانية عن ضابط احتياط إسرائيلي قوله:" إنه ليس لدى الجيش ما يكفي من الجنود أو الدبابات لتنفيذ عملية كبيرة في لبنان".

جيش الاحتلال يفشل في اختراق جنوب لبنان

وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الأن، في اختراق جنوب لبنان أو السيطرة على أية أراضي في الجنوب أو دحر حزب الله.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة خلال محاولات اجتياح لبنان، وأعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم، أن مقاتليه فجروا 3 عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية متسللة في مارون الراس واشتبكوا معها وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.

حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية

واشتبك مقاتلو حزب الله مع جنود إسرائيليين أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون الحدودية، في ظل محاولات جيش الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية.

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف قاعدتي نفح وكتسرين الإسرائيليتين برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي ومحيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي.

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