أوقعوهم بين قتيل وجريح، حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أن مقاتليه فجروا 3 عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية متسللة في مارون الراس واشتبكوا معها وأوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح.
حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية
واشتبك مقاتلو حزب الله مع جنود إسرائيليين أثناء محاولتهم التسلل باتجاه بلدة يارون الحدودية، في ظل محاولات جيش الاحتلال اختراق الحدود اللبنانية.
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف قاعدتي نفح وكتسرين الإسرائيليتين برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي ومحيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي.
حزب الله يستهدف قواعد عسكرية إسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن حرائق ضخمة اندلعت في منطقة شلومي التابعة للجليل الأعلى المحتلة، بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان.
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