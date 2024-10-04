محلل سياسي يكشف أسباب استدراج الاحتلال الإسرائيلي حزب الله إلى صراع غير مسبوق

كشف هاني المصري، المحلل السياسي، سر ضربات الاحتلال الإسرائيلي القاسية على الضاحية الجنوبية في لبنان رغم اغتيال زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله، وعدم وضوح الصورة لدى قيادة الحزب الجديدة وموقفها الكامل من الصراع مع إسرائيل.

خطة استدراج حزب الله إلى صراع غير مسبوق

وأوضح المصري أن حكومة نتنياهو تهدف إلى استدراج حزب الله للرد القوي على هجماتها حتى تقوم بشن حرب شاملة ضده مع ضمان وقوف الإدارة الأميركية إلى جانبها حالت تدخل أي طرف إقليمي في الحرب.

واختتم: لو كان الأمر بيد بنيامين نتنياهو وحكومته جنرالاته وحدهم لشنوا حربًا شاملة مباشرة بعد عمليتي البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكية، واستغلوا حالة ارتباك حزب الله بشكل كامل، ولكن هذا يشكل خروجًا عن المدى المسموح به أميركيًا والذي يحذر بشكل مستمر من الحرب الإقليمية.

كانت وسائل إعلام عبرية كشفت اليوم الجمعة عن اندلاع حرائق ضخمة في منطقة شلومي التابعة للجليل الأعلى المحتلة، بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان.

أسباب اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن النيران اندلعت في المنطقة وجراج السيارات الخاص بها، مؤكدة أن أربع فرق إطفاء تعمل في المناطق، ولم تتم السيطرة على الحريق بعد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في كريات شمونة برشقة صاروخية كما أعلن حزب الله في بيان صادر عنه أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.