جيش الاحتلال يعترف بمقتل ضابط بلواء المظليين في معارك جنوب لبنان

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان

وكان الجيش قد أعلن أمس مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل اللبناني.

وأدت تلك الاشتباكات إلي سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف جيش الاحتلال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله فى جنوبى لبنان.