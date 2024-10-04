حزب الله يستهدف قواعد عسكرية وتجمعا لجنود الاحتلال برشقات صاروخية
أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف قاعدتي نفح وكتسرين الإسرائيليتين برشقة صاروخية، واستهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في كفرجلعادي ومحيط أفيفيم ومحيط موقع البغدادي.
حزب الله يستهدف قواعد عسكرية إسرائيلية
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن حرائق ضخمة اندلعت في منطقة شلومي التابعة للجليل الأعلى المحتلة، بعد قصفها بصواريخ قادمة من لبنان.
اندلاع حرائق في شمال إسرائيل
ومن جانبها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية، أن النيران اندلعت في المنطقة وجراج السيارات الخاص بها، مؤكدة أن أربع فرق إطفاء تعمل في المناطق، ولم تتم السيطرة على الحريق بعد.
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