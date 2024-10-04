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رياضة

الشباب يتعادل مع ضمك سلبيا في الشوط الأول بالدوري السعودي

ضمك
ضمك

تعادل فريق ضمك مع منافسة الشباب سلبيا بدون أهداف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما بملعبه أمام الشباب، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي 2024 - 2025.

ويغيب طارق حامد المحترف في صفوف ضمك أمام الشباب بسبب الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة. 

تشكيل الشباب أمام ضمك

حراسة المرمى:  كيم سيونج جيو.

خط الدفاع:  محمد الثاني _ نادر الشراري _ روبرت رينان _ ويسلي هوديت.

خط الوسط: حسين الصبياني _ ماجد كنبه _ مصعب الجوير.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا _ جاك بونافينتورا _ يانيك كاراسكو.

تشكيل ضمك أمام الشباب 

ويتواجد فريق ضمك المحترف ضمن صفوفه المصرى طارق حامد بالمركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد، فيما يحتل فريق الشباب المركز الثالث بالنسخة الجارية من المسابقة المحلية برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف و3 نقاط عن الهلال المتصدر.

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